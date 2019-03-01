Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче ПримерыRT на русском вчера в 12:20

Севилья — Валенсия
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Габриэль Меркадо
Серхи Гомес
26′
45′+1′
Даниэль Парехо
46′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
Ибраим Амаду
Франко Васкес
46′
Мунир Эль-Хаддади
58′
Куинси Промес
Брайан Сальватьерра
67′
Франко Васкес
72′
75′
Кевин Гамейро
Санти Мина
79′
Карлос Солер
Ферран Торрес
Эвер Банега
90′
90′+2′
Даниэль Васс
«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Валенсии» принёс гол Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Решающий гол с пенальти — в видеообзоре матча «Севилья» — «Валенсия»

Чемпионатвчера в 15:24

«Валенсия» на выезде одержала победу над «Севильей»

Советский спортвчера в 12:11

«Валенсия» с Черышевым на выезде обыграла «Севилью»

Матч ТВвчера в 12:15

«Валенсия» с Черышевым на выезде обыграла «Севилью»

Sportbox.RUвчера в 12:15

«Валенсия» обыграла «Севилью», Черышев вышел на замену

Спорт-Экспрессвчера в 12:11

Гол Парехо принес «Валенсии» победу над «Севильей» при участии Черышева

ProstoProSportвчера в 12:11

«Покупка Черышева может стать «сделкой века» для «Валенсии» – испанские СМИ продолжают обсуждать перспективы россиянина

ИноПроСпорт30 марта в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено 30 марта в 22:37
Здоровье

Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает

Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Политика

ЦИК Украины обработал треть протоколов

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено вчера в 19:19
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии

Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье

В Москве разработан уникальный клей для лечения ран и ожогов

Обновлено в 00:50
Общество

Социальные пенсии в России увеличились на 2%

В России с 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

Внучка Муссолини раскритиковала Джима Керри за рисунок

Евродепутат Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, раскритиковала актера Джима Керри за рисунок, который тот опубликовал в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Огласили предварительные результаты выборов президента Украины

Всего было обработано 25,3 % бюллетеней. По предварительным данным, больше всего голосов набирает шоумен Владимир Зеленский с более чем 30%.
Обновлено в 00:40
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле

С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено вчера в 09:34
Здоровье

Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись

Больше всего журналиста поразило, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Егор Дружинин проговорился о деталях юбилейного шоу Пугачевой

Егор Дружинин проговорился о деталях юбилейного шоу Пугачевой 17 апреля певица даст первый за долгие годы сольный концерт в Кремле.
Обновлено вчера в 15:53
Общество

Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами

Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Политика

Лига арабских государств осудила решение Трампа по Голанам

"Решение США по Голанам не имеет никакой юридической силы, никто из членов СБ ООН, в том числе союзники США, не поддержали его", - подчеркнул генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.
Обновлено вчера в 20:40
Авто

Renault в феврале реализовала в России 8,5 тысяч автомобилей

По данным «АВТОСТАТ» концерн Renault в феврале текущего года реализовал на российском рынке 8 499 автомобилей, что на 25% меньше показателей прошлого года.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек

Обновлено в 00:35
Авто

В Сеть попали шпионские фото гибридной версии Zotye Т500

Разъем для подключения зарядной станции, запечатленный на снимках под фирменным логотипом радиаторной решетки, говорит о том, что паркетник получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
Обновлено вчера в 22:35
Кино

Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде

По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

В России стартовал весенний призыв

В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика

«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий

Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин

Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
Обновлено вчера в 12:40
Баскетбол

«Атланта» победила «Милуоки» в НБА благодаря броску Янга с сиреной

Обновлено вчера в 15:38
Общество

Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр

Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное