«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче ПримерыRT на русском 12:20

«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Валенсии» принёс гол Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время.

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче Примеры

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