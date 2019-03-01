«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче ПримерыRT на русском 12:20

«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Валенсии» принёс гол Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время.

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче Примеры

Авто В России Renault реализовала в феврале 8,5 тысяч автомобилей Российские автолюбители в прошлом месяце купили больше 8 тысяч новых автомобилей Renault.

Политика Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.

Политика Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.

Политика Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.

Политика Романенко: Голоса Бойко во втором туре могут уйти Зеленскому Юрий Бойко, считает журналист, возьмет 10-13% голосов, что, по мнению представителей Банковой, станет хорошим заделом для фальсификаций во втором туре.

Политика Новое отключение света произошло в Венесуэле Очередное отключение света произошло вечером 30 марта в Каракасе — столице Венесуэлы.

Армия и оружие Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.

Политика Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.

Политика Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.

Происшествия Двое детей погибли в результате торнадо в Китае Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.

Общество Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят — 12-й Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке второго этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

Политика Тысячи жалоб от избирателей поступили в штаб Зеленского Сообщения о почти двух тысячах нарушений поступили на горячую линию штаба кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Футбол ЦСКА — Уфа 2:2 Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Интернет Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.

Политика ДНР: Украинские силовики в день выборов проводят массовую фильтрацию Фильтрация проходит в двадцатикилометровой зоне от линии разграничения для того, чтобы выявить и не допустить к избирательным участкам граждан ДНР и ЛНР.

Происшествия Елизавета II перестанет водить автомобиль Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Общество Друзь заявил, что вышел на пенсию после скандала Александр Друзь не стал комментировать скандал, связанный с обвинениями в подкупе. Сам он рассказал, что ушел на пенсию и начал писать.

Авто Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией В сегменте седанов лучшей шумоизоляцией обладает седан Volkswagen Passat, уровень шума в салоне которого составил всего 61,9 дБА.

Общество Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.

Происшествия На Бали погибла российская туристка На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.