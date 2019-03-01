Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче ПримерыRT на русском 12:20
Габриэль Меркадо
Серхи Гомес
|26′
|45′+1′
Даниэль Парехо
|46′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
Ибраим Амаду
Франко Васкес
|46′
Мунир Эль-Хаддади
|58′
Куинси Промес
Брайан Сальватьерра
|67′
Франко Васкес
|72′
|75′
Кевин Гамейро
Санти Мина
|79′
Карлос Солер
Ферран Торрес
Эвер Банега
|90′
|90′+2′
Даниэль Васс
|60%
|Владение мячом
|40%
|83%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|13
|19
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Севилья
Расстановка 4‑4‑2
34
Diaz Sanchez
16
Навас
3
Гомес
6
Каррису
14
Вебер
10
Банега
22
Васкес
15
Гоналон
41
Сальватьерра
9
Бен-Йеддер
19
Эль-Хаддади
13
Нето
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
20
Торрес
10
Парехо
6
Кондогбиа
11
Черышев
19
Родриго
22
Мина
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Валенсии» принёс гол Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время.
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