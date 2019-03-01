Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче ПримерыRT на русском 12:20

Севилья — Валенсия
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Рамон Санчес Писхуан»
Габриэль Меркадо
Серхи Гомес
26′
45′+1′
Даниэль Парехо
46′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
Ибраим Амаду
Франко Васкес
46′
Мунир Эль-Хаддади
58′
Куинси Промес
Брайан Сальватьерра
67′
Франко Васкес
72′
75′
Кевин Гамейро
Санти Мина
79′
Карлос Солер
Ферран Торрес
Эвер Банега
90′
90′+2′
Даниэль Васс
«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Валенсии» принёс гол Даниэля Парехо, реализовавшего пенальти в компенсированное к первому тайму время.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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