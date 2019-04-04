Футбол

«Реал» на выезде проиграл «Валенсии»Чемпионат вчера в 17:23

Валенсия — Реал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
5′
Гонсалу Гедеш
35′
64′
Альваро Одриосола
64′
Тони Кроос
Иско
64′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Даниэль Парехо
65′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
73′
76′
Марсело
78′
Лукас Васкес Иглесиас
Мариано Диас
Карлос Солер
Ферран Торрес
80′
Эсекьель Гарай
83′
Кевин Гамейро
Санти Мина
85′
90′+3′
Карим Бензема
В матче 30-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала мадридский «Реал». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
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