Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Реал»ProstoProSport вчера в 17:26

Валенсия — Реал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
5′
Гонсалу Гедеш
35′
64′
Альваро Одриосола
64′
Тони Кроос
Иско
64′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Даниэль Парехо
65′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
73′
76′
Марсело
78′
Лукас Васкес Иглесиас
Мариано Диас
Карлос Солер
Ферран Торрес
80′
Эсекьель Гарай
83′
Кевин Гамейро
Санти Мина
85′
90′+3′
Карим Бензема
«Валенсия» переиграла «Реал» со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании. «Валенсия» вышла вперед в первом тайме, когда на 35-й минуте счет открыл Гонсалу Гедеш.
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