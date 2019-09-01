Футбол

RT на русскомRT на русском«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры

Валенсия — Мальорка
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Парехо
43′
53′
Лаго Хуниор
Даниэль Парехо
57′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
63′
64′
Алейш Фебас
Александар Трайковски
64′
Даниэль Родригес
Яннис Салибур
Ферран Торрес
Денис Черышев
73′
79′
Анте Будимир
Такефуса Кубо
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
84′
«Валенсия» одержала победу над «Мальоркой» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Валенсии» принёс дубль Даниэля Парехо реализовавшего пенальти на 43-й и 57-й минутах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» с Черышевым выиграла у «Мальорки», Парехо сделал дубль с пенальти

Спорт-Экспресс13:01

«Валенсия» одержала первую победу в сезоне, Черышев вышел на замену

Sport24.ru12:55

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку»

Чемпионат12:53

Дубль Парехо принес «Валенсии» победу над «Майоркой» в матче Ла Лиги

Матч ТВ13:02

Дубль Парехо принес «Валенсии» победу над «Майоркой» в матче Ла Лиги

Sportbox.RU13:02

Черышев помог «Валенсии» обыграть «Мальорку» в матче чемпионата Испании

РИА Новости13:27

«Валенсия» одержала победу над «Мальоркой»

Soccer.ru12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
Происшествия

Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Происшествия

В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры

РИА Новости 12:47
Политика

Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019

Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 13:03
Религия

Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе

Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ вчера в 17:50
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Жители Багамских островов опубликовали видео урагана "Дориан". Кадры появились в социальных сетях.
Газета.Ru 16:25
Футбол

Цорн рассказал, реально ли вернуть Промеса в «Спартак»

RT на русском 16:08
Теннис

Серена Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Мартич

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Чемпионат 16:06
Политика

На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты

Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.
ТАСС 02:05
Хоккей

«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
РИА Новости 11:45
Политика

Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши

Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».
Московский Комсомолец 15:34
Политика

Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад

«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
Известия 13:55
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате России

"Зенит" обыграл "Спартак" в центральном матче 8-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 16:07
Происшествия

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Футбол

«Витесс» Слуцкого вырвал победу у АЗ на 96-й минуте

Футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, обыграл на своем поле АЗ из Алкмара в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов.
РИА Новости 13:04
Общество

Известный каннибал стал поваром

Lenta.ru 10:08
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Армия и оружие

Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Финансы

Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС 14:50
Авто

В Сети показали советский Mercedes-Benz S-Class, опередивший время

Автомобильный завод имени Ленинского комсомола в 1985 году выпустило автомобиль, который получил невиданные в те времена опции: прибор ночного видения, кондиционер, инновационную автоматическую трансмиссию, пневмоподвеску с регулируемыми амортизаторами и многое другое.
SpeedMe 03:12
Происшествия

Российский альпинист пропал на Эльбрусе

Ранее сообщалось, что российский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус.
Газета.Ru 16:34
Происшествия

В Москве Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся

Водитель, находившийся за рулем Porsche Cayenne, сбил ребенка на юге Москвы, а после скрылся с места происшествия.
Известия 14:19
Наука

Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Армия и оружие

Эксперты составили рейтинг лучших отечественных вертолетов

Специалисты определили десять лучших вертолетов, созданных отечественными производителями, передает oane.ws.
Слово и Дело 15:54
Гаджеты

Huawei выбрала дату презентации флагманов Mate 30

Экономика сегодня 13:53
Гаджеты

Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд

Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК 16:24
Политика

Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил свою предстоящую встречу с американским главой государства, говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Газета.Ru 16:15
Общество

SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс

По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Армия и оружие

«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»

BFM.ru 13:56
Общество

Школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения

Захваченная террористами в 2004 году школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения, сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.
Коммерсантъ 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Даниэль Парехо
Испанский полузащитник
Полузащитник и капитан клуба «Валенсия» и игрок сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное