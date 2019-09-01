«Валенсия» одержала победу над «Мальоркой» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Валенсии» принёс дубль Даниэля Парехо реализовавшего пенальти на 43-й и 57-й минутах.

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры

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