Футбол
RT на русском«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры
Даниэль Парехо
|43′
|53′
Лаго Хуниор
Даниэль Парехо
|57′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
|63′
|64′
Алейш Фебас
Александар Трайковски
|64′
Даниэль Родригес
Яннис Салибур
Ферран Торрес
Денис Черышев
|73′
|79′
Анте Будимир
Такефуса Кубо
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
|84′
|51%
|Владение мячом
|49%
|85%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|11
|6
|Фолы
|19
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
12
Диакаби
14
Гайя
11
Черышев
10
Парехо
2 ×
17
Коклен
7
Гедеш
22
Гомес
16
Ли Кан Ин
1
Рейна
2
Састре
24
Вальент
21
Раильо
3
Агбеньену
16
Салибур
12
Баба
8
Севилья
11
Хуниор
17
Трайковски
26
Кубо
Мальорка
Расстановка 4‑4‑2
«Валенсия» одержала победу над «Мальоркой» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Валенсии» принёс дубль Даниэля Парехо реализовавшего пенальти на 43-й и 57-й минутах.
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«Валенсия» с Черышевым выиграла у «Мальорки», Парехо сделал дубль с пенальти
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