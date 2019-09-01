Футбол

RT на русскомRT на русском«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры

Валенсия — Мальорка
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Парехо
43′
53′
Лаго Хуниор
Даниэль Парехо
57′
Родриго Морено
Максимилиано Гомес
63′
64′
Алейш Фебас
Александар Трайковски
64′
Даниэль Родригес
Яннис Салибур
Ферран Торрес
Денис Черышев
73′
79′
Анте Будимир
Такефуса Кубо
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
84′
«Валенсия» одержала победу над «Мальоркой» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Валенсии» принёс дубль Даниэля Парехо реализовавшего пенальти на 43-й и 57-й минутах.
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