«Валенсия» в товарищеской игре обыграла «Байер» со счётом 2:1. Счёт в матче уже на 10-й минуте открыл форвард «летучих мышей» Кевин Гамейро. Через 11 минут с поля был удалён защитник леверкузенского клуба Александар Драгович.

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер» в товарищеском матче

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