Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер» в товарищеском матчеЧемпионат 10:15

«Валенсия» в товарищеской игре обыграла «Байер» со счётом 2:1. Счёт в матче уже на 10-й минуте открыл форвард «летучих мышей» Кевин Гамейро. Через 11 минут с поля был удалён защитник леверкузенского клуба Александар Драгович.
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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер»

Советский спорт10:07

«Валенсия» Черышева обыграла «Байер» в товарищеском матче

Sport.ru10:44

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер» в товарищеском матче

Чемпионат10:15

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Байер»

Sport24.ru09:56

«Валенсия» обыграла «Байер» в товарищеском матче. Черышев вышел на поле во втором тайме

Спорт-Экспресс09:57

«Валенсия» Черышева обыграла «Байер» в товарищеском матче

Матч ТВ09:55

«Валенсия» Черышева обыграла «Байер» в товарищеском матче

Sportbox.RU09:55
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
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