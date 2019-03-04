Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Атлетик»Вести.Ru вчера в 18:59

Испанская "Валенсия" на домашнем стадионе "Месталья" одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао в рамках 26 тура чемпионата Испании по футболу. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу "Летучих мышей". Голами отметились Родриго и Кевин Гамейро.
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«Валенсия» — «Атлетик» — 2:0. Видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги

Sport24.ruвчера в 23:11

«Валенсия» с Черышевым в составе дома обыграла «Атлетик»

Матч ТВвчера в 16:45

«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком»

LiveSport.ruвчера в 16:50

«Валенсия» с Черышевым победила в чемпионате перед матчем с «Краснодаром»

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

Черышев был одним из самых активных игроков матча «Валенсия» — «Атлетик»

Чемпионатвчера в 16:55

«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком», Черышев отыграл весь матч (видео)

Советский спортвчера в 16:40

«Валенсия» победила «Атлетик» (2:0) за счет голов Родриго и Гамейро

Sports.ruвчера в 10:10
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Экономика

Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам

Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:10
Наука

Назван эффективный против развития рака продукт

Обновлено вчера в 23:27
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

«Левада-Центр»: Влияние Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось

Влияние президента, Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось за последние два года, однако они до сих пор остаются самыми влиятельными институтами власти в стране.
Обновлено вчера в 23:50
Спорт

Универсиада-2019: биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку

Биатлонистки разыграли первый комплект наград на зимней Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 00:50
Происшествия

AP: число жертв торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Число погибших из-за торнадо в штате Алабама увеличилось до 22.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Автомобиль с палестинцами наехал на израильских военных

Машина, за рулем которой, предположительно, находились граждане Палестины, влетел в группу израильских военных на Западном берегу реки Иордан, передает Reuters со ссылкой на военное ведомство Израиля.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

ВЦИОМ назвал любимую начинку для блинов у россиян

В преддверии Масленичной недели ВЦИОМ выяснил, какую начинку для блинов россияне могут назвать своей любимой.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком

Обновлено вчера в 22:34
Политика

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция

На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Болтон пригрозил противникам возвращения Гуаидо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

Ученые заметили ухудшение состояния косаток и белух в Приморье

Обновлено вчера в 21:18
Экономика

ФАС выступила против консолидации железнодорожного парка у ГТЛК

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с возражениями против возможной покупки Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) операторских активов у группы ИСТ и близких к ней менеджеров.
Обновлено в 00:35
Политика

WP: США пытаются помешать арабским странам наладить отношения с Асадом

Власти США препятствуют попыткам арабских стран восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита

Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера

Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Хабаровские школьницы сфотографировали и избили женщину в туалете ТЦ

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Нурмагомедов обратился к Кадырову

Обновлено вчера в 23:45
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Югре

Автобус попал в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, травмы получили семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли позиции друг друга в Кашмире

Военнослужащие Пакистана и Индии в понедельник утром обстреляли позиции друг друга в спорном для двух стран регионе Кашмир, сообщил журналистам официальный представитель индийского минобороны подполковник Девендер Ананд.
Обновлено в 00:47
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс»

"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Первым вице-премьером Забайкалья стал Евгений Орачевский

Бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера Забайкальского края.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

Захарова: Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей

Как сообщает kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила журналистам, что российская сторона проводит самостоятельное расследование отравления газом "Новичок" в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Под Челябинском автобус с 47 детьми съехал в кювет

Обновлено вчера в 13:22
Политика

Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»

Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.
Обновлено вчера в 16:55
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