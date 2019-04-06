Футбол

«Валенсия» с Черышевым неожиданно проиграла «Райо Вальекано»Евро-футбол.ру 14:48

Даниэль Парехо не забил пенальти в первом тайме, и тут же "Валенсия" пропустила, а на 90-й минуте аутсайдеры удвоили перевес - 2:0. Команда Дениса Черышева, который провел на поле 90 минут, не проигрывала 17 матчей кряду.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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