Футбол
«Валенсия» с Черышевым неожиданно проиграла «Райо Вальекано»Евро-футбол.ру 14:48
Даниэль Парехо не забил пенальти в первом тайме, и тут же "Валенсия" пропустила, а на 90-й минуте аутсайдеры удвоили перевес - 2:0. Команда Дениса Черышева, который провел на поле 90 минут, не проигрывала 17 матчей кряду.
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