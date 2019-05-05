«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче чемпионата ИспанииРИА Новости 16:50

Спорт день за днем

Футбол Дзюба пообещал «зарубиться» с ЦСКА в матче чемпионата России Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100 Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.

Политика Иран обойдет санкции США продажей нефти на «сером рынке» Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил о мобилизации всех ресурсов, включая «серый рынок», для продажи нефти в обход санкций США.

Кино Преподаватель наказал учеников спойлерами из «Мстителей 4» Как пожаловался один из учащихся американской школы, преподаватель наказывал нерадивых учеников спойлерами.

Общество В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Происшествия По предварительным данным, в авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек из 78 Всего на борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа. Пока, сообщает ТАСС, официально известно о судьбе 37 человек.

Футбол Миралем Пьянич: «„ПСЖ“ может заинтересовать любого игрока» «ПСЖ» входит в топ-8 европейских клубов. Они хотят выйти на следующий уровень в Лиге чемпионов.

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Происшествия Появилось видео загоревшегося в Шереметьево самолета В сети появилось видео горящего самолета Superjet-100 (SSJ-100), который загорелся после "жесткой" посадки в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево» Пилот сгоревшего лайнера объявил о решении выполнить вынужденную посадку сразу после взлета.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Шоу-бизнес Полина Гагарина уступила капризам 2-летней дочери Подтвердила слова Дмитрия и сама Полина. Сегодня певица рассказала, что из-за капризов дочери семейный отдых в Дубае стал не самым приятным.

Происшествия СК подтвердил гибель 41 человека в результате ЧП в Шереметьеве Представитель Следственного комитета России официально подтвердила гибель 41 человека в результате ЧП с самолётом в аэропорту Шереметьево.

Хоккей Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.

Футбол Крылья Советов — Уфа 1:1 Матч состоится на "Самара Арене". Самарские "Крылья Советов" в воскресенье, 5 мая примут ФК "Уфа" на «Самаре Арене».

Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики, заявил в воскресенье заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Армия и оружие Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.

Происшествия В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев "Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.

Политика Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных "Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.