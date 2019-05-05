Футбол

«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче чемпионата ИспанииРИА Новости 16:50

Уэска — Валенсия
2 – 6
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
2′
Даниэль Васс
16′
Родриго Морено
20′
Санти Мина
29′
Франсис Коклен
Луис Авила
30′
33′
Санти Мина
41′
Хаби Эчейта
Кучо Эрнандес
Гонсало Мелеро
46′
46′
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
46′
Даниэль Парехо
Карлос Солер
51′
Родриго Морено
58′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Мойсес Гомес
Хуанпи Аньор
65′
Гонсало Мелеро
66′
Энрик Гальего
Алекс Гальяр
76′
Кристиан Ривера
85′
Алекс Гальяр
90′+2′
Футболисты "Валенсии" разгромили "Уэску" в матче 36-го тура чемпионата Испании.
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