Футбол

«Уэска» проиграла «Валенсии» со счётом 2:6 и вылетела из ПримерыЧемпионат вчера в 16:35

Уэска — Валенсия
2 – 6
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль Алькорас»
2′
Даниэль Васс
16′
Родриго Морено
20′
Санти Мина
29′
Франсис Коклен
Луис Авила
30′
33′
Санти Мина
41′
Хаби Эчейта
Кучо Эрнандес
Гонсало Мелеро
46′
46′
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
46′
Даниэль Парехо
Карлос Солер
51′
Родриго Морено
58′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Мойсес Гомес
Хуанпи Аньор
65′
Гонсало Мелеро
66′
Энрик Гальего
Алекс Гальяр
76′
Кристиан Ривера
85′
Алекс Гальяр
90′+2′
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Уэска» уступила «Валенсии» со счётом 2:6. Встреча состоялась в Уэске на стадионе «Эль-Акорас». Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Даниэль Васс, которому ассистировал Габриэл Паулиста.
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