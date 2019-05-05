«Уэска» проиграла «Валенсии» со счётом 2:6 и вылетела из ПримерыЧемпионат вчера в 16:35

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Уэска» уступила «Валенсии» со счётом 2:6. Встреча состоялась в Уэске на стадионе «Эль-Акорас». Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Даниэль Васс, которому ассистировал Габриэл Паулиста.

Спорт день за днем

«Уэска» проиграла «Валенсии» со счётом 2:6 и вылетела из Примеры

Происшествия При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.

Авто Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.

Гаджеты Новым iPhone и iPad — новые антенны Две новые модели iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма будут запущены в массовое производство в четвертом квартале 2019 года и первом квартале 2020 года соответственно.

Происшествия Спасатели извлекли тела всех погибших из самолёта в Шереметьево Спасатели извлекли тела 41 погибшего в результате авиакатастрофы в Шереметьево.

Происшествия Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек.

Армия и оружие США направят к берегам Ирана авианосную группу США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.

Общество Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом аппендицит, сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

Экономика Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Авто Первые массовые автомобили с электротрансмиссией: история расцвета и заката машин Tilling-Stevens Если спросить у любителей автомобильной истории, кто первым начал массово строить автомобили с электротрансмиссией, большинство вспомнят Фердинанда Порше.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова в Instagram показала шпагат на коне На одном из снимков Анастасия показывает шпагат на коне. Позировала танцовщица своему любимому, поэтому ее на коне мы видим его глазами.

Происшествия В Железноводске при пожаре в многоэтажке пострадали 13 человек Спасатели эвакуировали более 50 жильцов. Всего пострадало 13 человек, из них 10 госпитализировали (в их числе пятеро детей).

Происшествия Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки В Мурманске и аэропорту Мурманска к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Происшествия Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.

Происшествия СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия, говорится на сайте ведомства.

Происшествия Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.

Политика Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии "Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом» «Сент-Луис Блюз» продолжает борьбу за Кубок Стэнли. В полуфинале Западной конференции команда сравняла счет в серии с «Даллас Старз» – 3-3.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.