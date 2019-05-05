«Валенсия» разгромила «Уэску» в матче чемпионата ИспанииРИА Новости вчера в 16:50

Спорт день за днем

Происшествия Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Экономика Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.

Происшествия WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.

Общество Роспотребнадзор провел 129 контрольных закупок в первом квартале года Специалисты Роспотребнадзора в первом квартале текущего года в рамках пилотного проекта провели в десяти российских регионах 129 контрольных закупок.

Происшествия Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.

Происшествия В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Происшествия Появилось видео из салона горящего в Шереметьево самолета В Сети появилось видео из салона самолета, который загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане Береговая охрана США и погранслужба ФСБ России могут возобновить совместные тренировки в Тихом океане.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Политика Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

Общество В Хабаровском крае горят более девяти тысяч гектаров марей Более 9 тысяч гектаров марей горят в заповеднике и нацпарке в Хабаровском крае, они локализованы, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ФГБУ "Заповедное Приамурье".

Футбол «Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Армия и оружие США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).

Политика В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы Построить единую Украину, которая «будет отличаться от Брянской области», можно только при распространении украинского языка, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.