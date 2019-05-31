Футбол
«Валенсия» пытается сбить цену за ЧерышеваNews.ru 02:45
Как сообщает издание AS, спортивный директор клуба пытается договорится выкупить россиянина за менее чем 7 млн евро, ссылаясь на то, что у Черышева травма и что «Вильярреал» не нуждается в нём. Российский полузащитник перешёл в «Вильярреал» из мадридского «Реала» в 2016 году.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Политика
Оппозиционеры предложили Зеленскому посетить Крым и Донбасс
Оппозиция призывает президента Украины нанести визит в Донбасс, а также посетить Крым. Об этом «Известиям» заявили депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов
С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, заявил Лавров
Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, которая оказывает влияние, в том числе, на отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 01:46
Политика
Арабские государства объединились против Ирана
Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.
Обновлено в 02:06
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия
Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести
Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Культура
Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера
Обновлено в 02:02
Происшествия
Власти Израиля назвали нападение в Иерусалиме терактом
Израильская полиция опознала в мужчине, ранившем ножом двух человек в Иерусалиме, жителя палестинских территорий, и квалифицирует его действия как теракт.
Обновлено в 01:41
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
ФСИН наделили полномочиями запрещать въезд иностранцев в Россию
ФСИН получил полномочия, которые позволят признать нежелательным нахождение в России иностранцев.
Обновлено в 01:26
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Самолет «Победы» экстренно приземлился в Волгограде
Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда лайнер лоукостера «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве
В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Кино
Из российской версии фильма об Элтоне Джоне пропали гей-сцены
Обновлено в 03:00
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»
«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.
Обновлено в 00:22
Общество
Кабмин изучит прокладку железной дороги через «Лосиный остров»
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году
В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
Обновлено в 02:39
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Политика
Песков назвал оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Песков назвал баннер оскорбительным. Житель Татарстана вывесил баннер про Путина на мосту в декабре 2018 года.
Обновлено в 03:07
Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года.
Обновлено в 03:09
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53