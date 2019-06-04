Футбол
«Валенсия» прямо на стадионе открыла памятник своему преданному фанатуМИР 24 09:40
В испанской Валенсии на стадионе «Месталья» был открыт памятник болельщику местного клуба Висенте Наварро Апарисио. Мужчина был настолько предан команде, что даже когда ослеп, продолжал покупать абонемент на игры «летучих мышей» и ходил на игры вместе с сыном.
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
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Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
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Космический грузовой корабль «Прогресс МС-10» затоплен в Тихом океане
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Обновлено в 08:45
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Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы
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Мединский считает недопустимым изменение сроков сдачи объектов ГМИИ
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Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
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Галкин назвал причину своего отсутствия в составе жюри КВН
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