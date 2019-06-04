Футбол

«Валенсия» прямо на стадионе открыла памятник своему преданному фанатуМИР 24 09:40

В испанской Валенсии на стадионе «Месталья» был открыт памятник болельщику местного клуба Висенте Наварро Апарисио. Мужчина был настолько предан команде, что даже когда ослеп, продолжал покупать абонемент на игры «летучих мышей» и ходил на игры вместе с сыном.
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Испанская «Валенсия» открыла памятник самому преданному фанату

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«Валенсия» поставила памятник Висенте Апарисио, который ходил на стадион сл

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