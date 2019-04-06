Футбол

«Валенсия» проиграла «Райо Вальекано», Черышев сыграл 90 минутСпорт-Экспресс вчера в 14:27

"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании (0:2). Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 90 минут.
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Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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