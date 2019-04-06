Футбол
«Валенсия» проиграла «Райо Вальекано», Черышев сыграл 90 минутСпорт-Экспресс вчера в 14:27
"Валенсия" уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура чемпионата Испании (0:2). Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 90 минут.
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«Свое игровое время Черышев провел на хорошем уровне» – испанские СМИ о действиях россиянина в матче с «Реалом»
ИноПроСпорт05 апреля в 07:00
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Обновлено в 02:07
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