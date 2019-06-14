Футбол
Валенсия продолжит карьеру на родинеМатч ТВ 03:16
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия стал игроком эквадорского клуба «ЛДУ». Отмечается, что официально о сделке будет объявлено после Кубка Америки, однако футболист уже подтвердил переход.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Энергетика
Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет
Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено в 05:14
Общество
В России появится новый бренд & Other Stories от H&M
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen Threadripper обзаведутся 64 ядрами к концу года
Источник изображения: AMD Представители маркетинговой службы AMD на Computex 2019 пояснили, что после появления процессоров Ryzen 9 с возросшим количеством ядер процессорам Ryzen Threadripper тоже придётся подняться "на ступень выше".
Обновлено в 02:20
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова
Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов.
Обновлено в 06:02
Авто
Обновленный седан Kia К7 Premier получил цифровую приборную панель
Обновленный седан Kia К7 Premier оснащается новым 2,5-литровым бензиновым двигателем, а также трехлитровым мотором V6.
Обновлено в 05:29
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина
Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество
Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности
Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь
В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 20 X 5G прошёл сертификацию в Китае
Одним из устройств, поддерживающих работу в 5G-сетях, станет смартфон Huawei Mate 20 X 5G, который в скором времени может появиться на рынке.
Обновлено вчера в 02:02
Общество
Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»
Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.
Обновлено в 05:45
Политика
В МИД Сербии заявили о готовности ввести войска на территорию Косово
Сербия готова ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Общество
ГАТИ выдала разрешение на работы по укреплению фундамента Биржи
По запросу Государственного Эрмитажа ГАТИ выдала разрешительную документацию для производства работ по усилению фундамента здания Биржи, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:53
Футбол
Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой
Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.
Обновлено в 03:34
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Стало известно имя нового избранника Ани Лорак
СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59