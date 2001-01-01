Футбол

Валенсия продолжит карьеру на родинеМатч ТВ 03:16

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия стал игроком эквадорского клуба «ЛДУ». Отмечается, что официально о сделке будет объявлено после Кубка Америки, однако футболист уже подтвердил переход.
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Валенсия продолжит карьеру на родине

Матч ТВ03:16

Валенсия перейдет в «ЛДУ Кито»

Sports.ruвчера в 15:26

Антонио Валенсия вернется в Эквадор

Спорт-Экспресс02:43

Валенсия продолжит карьеру на родине

Sportbox.RU03:16
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
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