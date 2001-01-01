Футбол
Валенсия продолжит карьеру на родинеМатч ТВ 03:16
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия стал игроком эквадорского клуба «ЛДУ». Отмечается, что официально о сделке будет объявлено после Кубка Америки, однако футболист уже подтвердил переход.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» сильно сдал после ухода жены
Обновлено в 02:00
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара
Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Ювентус» и «Челси» продолжают переговоры по Сарри
Обновлено 12 июня в 17:17
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Религия
Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере
Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 04:10
Культура
В Петербурге умер экс-ректор академии Штиглица Александр Пальмин
Скульптор страдал от после продолжительной болезни. В четверг, 13 июня, в Петербурге умер экс-ректор академии Штиглица Александр Пальмин.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Чубайс предложил ввести налог на углеродные выбросы
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил способ справиться с вредными выбросами в атмосферу.
Обновлено вчера в 00:47
Происшествия
На строительном рынке в Улан-Удэ произошел крупный пожар
Обновлено в 04:25
Экономика
Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Четырехдневная рабочая неделя может стать нормой
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает возможности того, что в будущем стандартную пятидневку заменит четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 11 июня в 09:21
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Авто
Honda раскрыла характеристики нового электрокара Honda e
Напомним, что в марте текущего года на автосалоне во Франкфурте автопроизводитель показал концепт-кар электрического ситикара Honda e.
Обновлено вчера в 06:22
Культура
Авербух рассказал о том, как катался в паре с Тутберидзе
Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.
Обновлено в 02:25
Общество
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД
Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено в 03:41
Политика
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Российских школьников избавят от рюкзаков с учебниками
Российские школьники через пять лет перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками — такие меры прописаны в концепции по оптимизации работы предприятий социальной сферы.
Обновлено в 03:47
Экономика
Новый хлебобулочный завод появится в Подмосковье
Завод по выпуску хлебобулочной продукции построят на территории технопарка «Сынково» в городском округе Подольск, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году
В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".
Обновлено в 03:26