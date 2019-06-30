Футбол
«Валенсия» попытается подписать Серхио РодригесаМатч ТВ 08:02
У ЦСКА есть опция продления контракта с Родригесом, но армейцы еще не определились с будущим баскетболиста. Отметим, что «Валенсия» уже пыталась подписать Родригеса летом 2017 года, но тогда испанец выбрал ЦСКА.
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