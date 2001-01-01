Футбол

«Валенсия» подтвердила травму ЧерышеваNews.ru 02:03

Бетис — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
34′
Денис Черышев
Родриго Морено
45′
Гонсалу Гедеш
Андрес Гуардадо
46′
49′
Гонсалу Гедеш
Хуниор Фирпо
55′
Зухаир Феддаль
58′
Аисса Манди
Лорен Морон
59′
62′
Родриго Морено
69′
Санти Мина
Тони Лато
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
69′
Джовани Ло Чельсо
73′
Вильфрид Каптум
Диего Лаинес
75′
77′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
Джовани Ло Чельсо
78′
82′
Родриго Морено
Футбольный клуб «Валенсия» (Испания) подтвердил травму российского полузащитника Дениса Черышева. У игрока сборной России диагностировано растяжение связок колена, сообщает пресс-служба клуба. Черышев был заменён из-за травмы в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:1).
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Черышев получил растяжение связок колена в матче с «Бетисом»

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