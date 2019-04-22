Бетис — Валенсия 1:2Бомбардир.ру вчера в 16:29

«Бетис» принимает «Валенсию» в матче 33-го тура Примеры (1:2). В стартовом составе гостей вышел полузащитник Денис Черышев. На 34-й минуте встречи он получил травму и покинул поле.

Спорт день за днем

Политика РФ и Япония разработают схемы совместной деятельности на южных Курилах Схемы совместной практической деятельности на южных Курилах хотят найти Япония и Россия.

Футбол Бензема стал автором нового рекорда «Реала» Форвард "Реала" Карим Бензема установил новый рекорд мадридского клуба. В последних восьми матчах француз забивал как минимум один мяч.

Авто Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Происшествия Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Происшествия В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана «В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экономика Банки готовят план против санкций Финансовым организациям, которые пользуются услугами таких центров, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Шоу-бизнес Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.

Политика Мизулина осудила наличие прав у россиян Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.

Политика Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.

Хоккей Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.

Политика Зеленского пригласили посетить Крым В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.

Шоу-бизнес Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.

Здоровье Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины, следует из рейтинга, составленного СК «Сбербанк страхование жизни».

Происшествия Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.

Политика Глава МИД Украины пообещал Зеленскому «быть в тренде» Глава МИД Украины Павел Климкин поздравил победившего на президентских выборах Владимира Зеленского, отметив, что тот может не волноваться за внешнюю политику в переходный период.

Политика Совет Федерации остался без Интернета В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.

Общество Крупнейший ТЦ «Лапландия» в Кемерове закрывают судебные приставы Судебные приставы по решению арбитражного суда Кемеровской области закрывают крупнейший в Кемерово торговый центр "Лапландия", сообщили в кемеровском управлении ФССП.

Единоборства Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.