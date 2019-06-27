Футбол

«Валенсия» подпишет Черышева по скидкеГазета.Ru 16:28

Руководство испанской "Валенсии" планирует подписать форварда "Вильярреала" Дениса Черышева, сообщает Marca. Весь сезон-2018/19 россиянин провел в составе "летучих мышей" на правах аренды. В соглашении была прописана опция выкупа игрока в €7 млн.
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«Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за 5 миллионов евро

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Источник: «Валенсия» определилась с будущим Черышева

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СМИ: «Валенсия» приобретет Черышева у «Вильярреала» за 5 миллионов евро

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Soccer.ru14:10

Черышев и «Валенсия», Сарри и слабоумие, Бузова в «Барселоне» — на 48 часов

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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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