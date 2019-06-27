Футбол
«Валенсия» подпишет Черышева по скидкеГазета.Ru 16:28
Руководство испанской "Валенсии" планирует подписать форварда "Вильярреала" Дениса Черышева, сообщает Marca. Весь сезон-2018/19 россиянин провел в составе "летучих мышей" на правах аренды. В соглашении была прописана опция выкупа игрока в €7 млн.
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