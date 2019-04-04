Футбол

«Валенсия» победила «Реал» в чемпионате ИспанииНациональная служба новостей вчера в 17:55

Валенсия — Реал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Даниэль Васс
5′
Гонсалу Гедеш
35′
64′
Альваро Одриосола
64′
Тони Кроос
Иско
64′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Даниэль Парехо
65′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
73′
76′
Марсело
78′
Лукас Васкес Иглесиас
Мариано Диас
Карлос Солер
Ферран Торрес
80′
Эсекьель Гарай
83′
Кевин Гамейро
Санти Мина
85′
90′+3′
Карим Бензема
«Валенсия» в домашнем матче со счетом 2:1 одержала победу над «Реалом» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Голы у хозяев провели Гонсалу Гуэдеш и Эсекьель Гарай, у гостей – Карим Бензема. За «Валенсию» около 20 минут сыграл Денис Черышев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» проиграл «Валенсии»

Газета.Ruвчера в 17:59

«Валенсия» на своем поле обыграла «Реал»

Советский спортвчера в 17:24

«Реал» впервые проиграл после возвращения Зидана. До «Барсы» – 13 очков

Sports.ruвчера в 17:23

«Реал» на выезде проиграл «Валенсии»

Чемпионатвчера в 17:23

Первое поражение Зидана. Черышев и «Валенсия» положили «Реал» на лопатки

Спорт-Экспрессвчера в 17:55

«Реал» не смог справиться с «Валенсией»

Soccer.ruвчера в 17:23

«Валенсия» в домашнем матче обыграла «Реал»

Матч ТВвчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

В среду, 3 апреля, ирландский боец оскорбил жену Нурмагомедова, сравнив ее с полотенцем. В своем Twitter-аккаунте боец UFC ответил обидчику.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты

Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Политика

Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Футбол

ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества

Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
Обновлено в 05:26
Происшествия

На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум

Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Общество

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Политика

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Наука

В Швеции создали прозрачную древесину для строительства

Обновлено в 02:33
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Футбол

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в Кубке России

В Москве завершился первый полуфинальный матч между "Ростовом" и "Локомотивом" на Кубок России по футболу. Обе команды забили по два мяча.
Обновлено вчера в 14:38
Спорт

Неофициально: Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии

Обновлено в 06:40
Экономика

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Счетная палата (СП) РФ впервые опубликовала свой годовой перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, в который входят проверки всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций.
Обновлено в 05:19
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 07:15
Кино

Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию

В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий

По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Обновлено в 05:08
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Общество

Научным сотрудникам повысят зарплату

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Здоровье

В потребительскую корзину в России могут добавить витамины

В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Аркадий Дворкович вернулся в Россию

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье

Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карим Бензема
Французский футболист
Французский футболист, нападающий испанского клуба «Реал Мадрид». В 2007-2015 годах выступал за сборную Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное