Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка ИспанииРИА Новости 17:12

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея. Финальная встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Валенсии". Голы в составе победителей забили Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго Морено (33).
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