Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка ИспанииРИА Новости вчера в 17:12
|21′
Кевин Гамейро
|33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
|46′
Артур
Артуро Видаль
|46′
|53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
|61′
|65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
|70′
Жоффри Кондогбиа
|72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
|73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
|77′
|88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
|89′
|77%
|Владение мячом
|23%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
14
Малком
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
21
Аленья
5
Бускетс
22
Видаль
20
Роберто
10
Месси
7
Коутиньо
1
Доменек
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
6
Кондогбиа
17
Коклен
7
Гедеш
21
Пиччини
12
Диакаби
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея. Финальная встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Валенсии". Голы в составе победителей забили Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго Морено (33).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Защитник «Валенсии» своеобразно отметил победу в Кубке Испании, сделав подкат тренеру
Sport24.ruвчера в 19:40
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка
Обновлено вчера в 04:48
Футбол
В Голландии арбитр забил гол и засчитал его
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН
Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 11:25
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии
Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:40
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика
Обновлено вчера в 15:00
Авто
СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault
Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Михаил Боярский не гордится ролями своей дочери
Шихман спросила у актера, как он относится к ролям своей дочери и какой из них он действительно гордится.
Обновлено 24 мая в 14:45
Политика
NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина
В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
Обновлено вчера в 06:04
Авто
Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей
Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.
Обновлено вчера в 12:24
Музыка
Выступление Пелагеи на кинофестивале в Железноводске собрало аншлаг
Международный кинофестиваль «Герой и Время» в Железноводске открылся вечером в субботу, 25 мая В рамках фестиваля проводится концерт известной российской певицы Пелагеи.
Обновлено вчера в 15:56
Авто
Renault объявил цены на кроссовер Arkana
Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.
Обновлено 23 мая в 09:11
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Пузырь доткомов: что это такое и почему все говорят о повторении истории
Вместе с падением индекса лопнул пузырь доткомов.
Обновлено вчера в 02:20
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия сломала их жизни
Американские военнослужащие рассказали о том, как служба в армии разрушила их жизни.
Обновлено вчера в 17:34
Музыка
Кардашьян снялась в клипе на новую песню Пэрис Хилтон
Американская светская львица Ким Кардашьян снялась в клипе певицы Пэрис Хилтон на новую композицию Best Friend's Ass.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Политика
Австрийской партии предлагали «компромат» на Штрахе
Австрийская либеральная партия NEOS в 2015 году получала предложение о получении «компрометирующих» бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе материалов.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие
Сбит американский AH-64 «Apache», предположительно советской ракетой. Видео
Боевики уничтожили американский AH-64 Apache. Сегодня ночью боевики уничтожили американский ударный вертолёт AH-64 «Apache».
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей
Вячеслав Быков прокомментировал поражение от Финляндии
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 14:42