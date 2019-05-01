«Валенсия» планирует выкупить права на ЧерышеваSoccer.ru 07:22

Руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока. «Валенсия» хочет сохранить в своих рядах 28-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Вильярреалу». Напомним, что Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы.

Экономика В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Политика Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Политика Украина протестует против упрощения получения гражданства России В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

Экономика Путин подписал закон о крабовых аукционах Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Гаджеты Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.

Авто Aston Martin представил Vantage AMR с «механикой» Британский Aston Martin продемонстрировал новую версию купе Vantage AMR с 7-скоростной механической трансмиссией.

Происшествия Постоянный запах марихуаны раздражает соседей депутата Резника Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ приехал к дому, где проживает депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, чтобы взять у него комментарий по поводу его недавнего задержания на первомайском шествии.

Политика Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.

Здоровье Москвичам запретили отсасывать змеиный яд Если вас на прогулке укусила змея, высасывать яд не нужно. Нельзя также прижигать место укуса либо прикладывать лед.

Шоу-бизнес Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.

Происшествия МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.

Наука Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.

Происшествия Один человек погиб, трое пострадали в ДТП во Владимирской области Полиция проводит проверку после ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими во Владимирской области, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

Музыка Пригожин призвал «убрать руки от Алсу» По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.

Политика Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.