Футбол
«Валенсия» планирует выкупить права на ЧерышеваSoccer.ru 07:22
Руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока. «Валенсия» хочет сохранить в своих рядах 28-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Вильярреалу». Напомним, что Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Обновлено в 00:44
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Авто
Volkswagen выпустил полицейский фургон для борьбы с беспорядками
Volkswagen представил полицейскую модификацию фургона Crafter, предназначенную для подразделений, специализирующихся на борьбе с массовыми беспорядками.
Обновлено 29 апреля в 09:56
Политика
Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета).
Обновлено в 11:28
Происшествия
Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в Петербурге
Полиция задержала нескольких участников первомайского шествия по Невскому проспекту.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Пентагон уверен в эффективности каналов связи с Минобороны России
Руководство Пентагона уверено, что его каналы связи с Министерством обороны России работают эффективно даже в условиях нынешней резкой напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы.
Обновлено в 12:34
Политика
В МИД прокомментировали избиение журналистки из РФ в Париже
Москва считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ Министерство иностранных дел РФ отреагировало на инцидент с избиением российской журналистки в Париже, ведомство считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 12:49
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Обновлено в 05:15
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая.
Обновлено в 05:21
Политика
Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Общественные деятели из США стали участниками первомайской демонстрации, которая прошла в Симферополе.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
В церкви отказались рушить брак Петросяна и Степаненко
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях
Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Хоккей
Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.
Обновлено в 12:34
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Политика
Мадуро призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге
Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали во время первомайского шествия, так как он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Волгоградцев в майские праздники обеспечат медицинской помощью
На период праздников медучреждения и отделения скорой помощи Волгоградской области переходят на специальный режим работы.
Обновлено в 05:56
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Наука
В Китае создали суперпокрытие для гиперзвуковых аппаратов
Обновлено вчера в 13:23
Общество
В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ
Около пяти тысяч протестующих собрались ранее возле театра "Дайлес". Они держат в руках плакаты в защиту русского языка.
Обновлено в 07:35