Футбол

«Валенсия» планирует выкупить права на ЧерышеваSoccer.ru 07:22

Руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока. «Валенсия» хочет сохранить в своих рядах 28-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Вильярреалу». Напомним, что Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы.
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«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Советский спорт07:41

СМИ: «Валенсия» планирует выкупить футболиста Черышева у «Вильярреала»

ТАСС07:22

«Валенсия» провела переговоры с агентом Черышева и Сарабии

Матч ТВ04:39

«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Чемпионат06:49

СМИ: «Валенсия» планирует выкупить Черышева у «Вильярреала»

Спорт-Экспресс06:28

«Валенсия» встретилась с агентом Черышева

Газета.Ru07:02

«Валенсия» намерена сохранить Черышева

Sport.ru07:29
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В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

Около пяти тысяч протестующих собрались ранее возле театра "Дайлес". Они держат в руках плакаты в защиту русского языка.
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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