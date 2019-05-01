Футбол

«Валенсия» планирует выкупить права на ЧерышеваSoccer.ru 07:22

Руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока. «Валенсия» хочет сохранить в своих рядах 28-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Вильярреалу». Напомним, что Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Советский спорт07:41

«Валенсия» намерена сохранить Черышева

Sport.ru07:29

«Валенсия» встретилась с агентом Черышева

Газета.Ru07:02

«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Чемпионат06:49

СМИ: «Валенсия» планирует выкупить Черышева у «Вильярреала»

Спорт-Экспресс06:28

«Валенсия» провела переговоры с агентом Черышева и Сарабии

Матч ТВ04:39

СМИ: «Валенсия» планирует выкупить футболиста Черышева у «Вильярреала»

ТАСС07:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом

Обновлено в 10:31
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

Обновлено в 07:16
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Стадион «Лужники» в Москве проверяют после сообщения о минировании

Обновлено в 04:31
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Игры

Deep Silver напомнила о знаменательных моментах Saints Row: The Third

Обновлено вчера в 15:31
Политика

Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны

Обновлено в 06:26
Политика

Мадуро заявил о предотвращении попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:13
Футбол

Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней

Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей».
Обновлено в 11:07
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество

Киев ввел штрафы за долги по коммуналке для граждан Украины

На Украине с 1 мая вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", которым вводится пеня за долги по коммуналке.
Обновлено в 04:00
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть Евровидение

Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Политика

Штаб Зеленского опроверг сообщения о покупке его женой квартиры за полцены

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».
Обновлено в 09:39
Политика

Путин уволил главного гаишника Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.
Обновлено в 10:56
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Футбол

«Локомотив» ведет переговоры о переходе Смолова в другой клуб

«Локомотив» ведет переговоры с другими клубами о трансфере нападающего Федора Смолова.
Обновлено в 06:48
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Единоборства

Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

Обновлено в 09:26
Гаджеты

«Яндекс» готовит две новые версии «Яндекс.Станции»

В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств зарегистрировали «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 11:19
Здоровье

Ученые рассказали, как нужно отдыхать

Американские ученые рассказали, как людям нужно отдыхать. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:53
Музыка

Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на «Евровидении»

Сергей Фадеев, директор российской певицы Алсу Абрамовой (Сафиной), подтвердил информацию о том, что его подопечная будет принимать участие в международном конкурсе "Евровидение-2019".
Обновлено в 08:00
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное