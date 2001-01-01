Футбол
«Валенсия» одержала волевую победу над «Спортингом»Матч ТВ 16:06
Футбольный клуб «Валенсия» в рамках товарищеского матча взяла верх над «Спортингом». Для «летучих мышей» встреча началась с пропущенного гола уже на пятой минуте. Нападающий Бас Дост точным ударом вывел португальскую команду вперед.
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