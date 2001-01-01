Футбол

«Валенсия» одержала волевую победу над «Спортингом»Матч ТВ 16:06

Футбольный клуб «Валенсия» в рамках товарищеского матча взяла верх над «Спортингом». Для «летучих мышей» встреча началась с пропущенного гола уже на пятой минуте. Нападающий Бас Дост точным ударом вывел португальскую команду вперед.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» Черышева обыграла лиссабонский «Спортинг» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс16:12

«Валенсия» одержала волевую победу над «Спортингом»

Матч ТВ16:06

«Валенсия» одержала волевую победу над «Спортингом»

Sportbox.RU16:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

Салют из 30 залпов завершает празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Обновлено в 15:31
Происшествия

Дмитрия Гудкова снова задержали

Обновлено в 08:58
Автоспорт

Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Общество

Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Политика

В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова.
Обновлено в 16:09
Политика

Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки

Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Политика

В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией

В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 13:32
Общество

Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:59
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 10:55
Политика

МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном

СВПД подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол

Футболист киевского «Динамо» рассказал о желании переехать в Россию

Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар, к которому, по информации СМИ, ранее проявлял интерес "Зенит", рассказал о желании попробовать свои силы в Российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

Обновлено в 16:17
Общество

РПЦ: священник не укрывал протестующих в храме на акции в Москве

Обновлено в 07:05
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Происшествия

Число жертв нападения боевиков в Нигерии выросло до 65

Обновлено в 15:03
Наука

Глобальное потепление может привести к вымиранию животных

Группа ученых провела исследование и узнала, что глобальное потепление может привести к массовому вымиранию животных.
Обновлено в 16:00
Происшествия

У больницы, где лежит Навальный, начались задержания. Включение корреспондента Дождя из автозака

На момент публикации задержали как минимум 10 человек, среди них корреспондент Дождя Даниил Сотников.
Обновлено в 16:35
Футбол

Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено в 16:01
Происшествия

ФБР назначило награду за «розовую бандитку»

В США злоумышленница за последние восемь дней ограбила четыре банка.
Обновлено в 15:59
Автоспорт

Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии

Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Музыка

«Откосили»: 7 российских знаменитостей, которые не служили в армии

Тимати Известный российский рэпер Тимати в армии не служил.
Обновлено в 14:13
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие

Составлен ТОП-5 военных грузовиков

Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Спорт

Колумбийский велогонщик Берналь выиграл «Тур де Франс» — 2019

Обновлено в 15:30
Происшествия

В Крыму в ДТП погиб ребенок, еще четверо пострадали

Обновлено в 14:25
Футбол

Клопп признан тренером года в Германии, Ройс — лучшим игроком

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером года в Германии по версии спортивных журналистов, полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс — лучшим футболистом.
Обновлено в 09:25
Футбол

«Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 12:01
Происшествия

36 человек погибли и 15 пропали без вести в результате оползня в Китае

Не менее 36 человек погибли в результате оползня, обрушившегося на деревню в провинции Гуйчжоу на юге Китая.
Обновлено в 16:16
ещё по теме
Бас Дост
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий. Выступал за сборную Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кевин Гамейро
Французский футболист
французский футболист, нападающий испанского «Атлетико Мадрид» и сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное