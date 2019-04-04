Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Реал»ProstoProSport вчера в 17:26
Даниэль Васс
|5′
Гонсалу Гедеш
|35′
|64′
Альваро Одриосола
|64′
Тони Кроос
Иско
|64′
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
Даниэль Парехо
|65′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
|73′
|76′
Марсело
|78′
Лукас Васкес Иглесиас
Мариано Диас
Карлос Солер
Ферран Торрес
|80′
Эсекьель Гарай
|83′
Кевин Гамейро
Санти Мина
|85′
|90′+3′
Карим Бензема
|37%
|Владение мячом
|63%
|77%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|6
|9
|Отборы
|8
|9
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
18
Васс
24
Гарай
12
Диакаби
14
Гайя
20
Торрес
10
Парехо
6
Кондогбиа
11
Черышев
19
Родриго
22
Мина
1
Навас
19
Одриосола
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
22
Иско
7
Диас
9
Бензема
11
Бэйл
Реал
Расстановка 4‑3‑3
«Валенсия» переиграла «Реал» со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании. «Валенсия» вышла вперед в первом тайме, когда на 35-й минуте счет открыл Гонсалу Гедеш.
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«Выглядел немного уставшим после матчей за сборную» – испанские СМИ об игре Черышева против «Севильи»
ИноПроСпорт02 апреля в 04:00
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