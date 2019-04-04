«Валенсия» с Черышевым обыграла «Реал»ProstoProSport вчера в 17:26

«Валенсия» переиграла «Реал» со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании. «Валенсия» вышла вперед в первом тайме, когда на 35-й минуте счет открыл Гонсалу Гедеш.

Наука Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких «Люди, которые пьют одну-две чашки кофе в день, повышают для себя риск развития рака легких», - заявили исследователи.

Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Политика Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

Армия и оружие Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400 Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.

Единоборства Конор Макгрегор передумал уходить Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.

Здоровье В потребительскую корзину в России могут добавить витамины В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.

Происшествия В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.

Экономика Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.

Интернет ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.

Здоровье Глава Роспотребнадзора прибыла в Дагестан после массовых отравлений Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова прилетела в Дагестан, чтобы обсудить вспышку инфекции в Хасавюрте, осмотреть местную насосную станцию и резервуары с водой.

Здоровье Росстат: врачей не посещает треть россиян Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.

Политика В США создадут комиссию по контролю над модернизацией Boeing 737 MAX Федеральное авиационное управление США объявило о создании специальной комиссии, которая будет контролировать модернизацию систем Boeing 737 MAX.

Кино Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.

Экономика Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.

Политика Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.

Политика МИД оценил новые меры НАТО против России в Черном море Заявления НАТО по Керченскому проливу выглядят как подыгрывание воинственным лозунгам президента Украины Петра Порошенко в преддверии второго тура выборов нового главы республики, заявил 3 апреля замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Общество Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.

Общество Мэрия возмущена: танки испортили новую плитку в центре Екатеринбурга Готовящиеся к параду в День Победы военные портят плитку на площади Советской Армии в центре Екатеринбурга.

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Происшествия Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Происшествия В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".

Происшествия СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.