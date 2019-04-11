Футбол

«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачуSoccer.ru вчера в 16:52

Вильярреал — Валенсия
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
6′
Гонсалу Гедеш
Санти Касорла
28′
Санти Касорла
37′
40′
Хосе Луис Гайя
58′
Факундо Ронкалья
Кристиано Пиччини
61′
Ферран Торрес
Франсис Коклен
Альваро Гонсалес
62′
Висенте Иборра
Карлос Бакка
67′
69′
Кевин Гамейро
Денис Черышев
Сантьяго Касерес
Ману Морланес
72′
Марио Гаспар
Альфонсо Педраса
80′
Хави Кинтилья
84′
90′+1′
Даниэль Васс
90′+4′
Гонсалу Гедеш
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" дома уступил "Валенсии". Ответная встреча состоится 18 апреля.
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