Футбол
«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачуSoccer.ru 16:52
Лига Европы, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Эль-Мадригал»
|6′
Гонсалу Гедеш
Санти Касорла
|28′
Санти Касорла
|37′
|40′
Хосе Луис Гайя
|58′
Факундо Ронкалья
Кристиано Пиччини
|61′
Ферран Торрес
Франсис Коклен
Альваро Гонсалес
|62′
Висенте Иборра
Карлос Бакка
|67′
|69′
Кевин Гамейро
Денис Черышев
Сантьяго Касерес
Ману Морланес
|72′
Марио Гаспар
Альфонсо Педраса
|80′
Хави Кинтилья
|84′
|90′+1′
Даниэль Васс
|90′+4′
Гонсалу Гедеш
Вильярреал
Расстановка 5‑3‑2
13
Фернандес
8
Форнальс
16
Педраса
3
Гонсалес
6
Руис
39
Кинтилья
28
Морланес
9
Бакка
19
Касорла
30
Чуквуэзе
7
Морено
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
17
Коклен
10
Парехо
18
Васс
7
Гедеш
2 ×
19
Родриго
11
Черышев
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" дома уступил "Валенсии". Ответная встреча состоится 18 апреля.
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