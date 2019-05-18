Футбол
«Валенсия» обыграла «Вальядолид» и вышла в Лигу чемпионовСпорт-Экспресс 12:11
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
|3′
Даниэль Парехо
|11′
Хосе Луис Гайя
|21′
Муктар Диакаби
Борха Фернандес
|26′
|36′
Карлос Солер
|41′
Гонсалу Гедеш
|52′
Родриго Морено
|59′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
|64′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Рубен Алькарас
Мичел Эрреро
|68′
|68′
Санти Мина
Ферран Торрес
Кеко
Энес Унал
|74′
Борха Фернандес
Фернандо Калеро
|83′
|50%
|Владение мячом
|50%
|82%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|4
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|8
|Отборы
|6
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
13
Йоэль
18
Антоньито
4
Кико
2
Хоакин Фернандес
3
Дельгадо Лопес
9
Унал
5
Калеро
21
Мичел
19
Вилья
11
Верде
20
Чоп
1
Доменек
18
Васс
5
Паулиста
12
Диакаби
14
Гайя
8
Солер
10
Парехо
6
Кондогбиа
7
Гедеш
9
Гамейро
20
Торрес
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
"Валенсия" одержала выездную победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" – 2:0. В составе "летучих мышей" отличились полузащитник Карлос Солер и форвард Родриго.
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