Футбол

«Валенсия» обыграла «Вальядолид» и вышла в Лигу чемпионовСпорт-Экспресс 12:11

Вальядолид — Валенсия
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Хосе Соррилья»
3′
Даниэль Парехо
11′
Хосе Луис Гайя
21′
Муктар Диакаби
Борха Фернандес
26′
36′
Карлос Солер
41′
Гонсалу Гедеш
52′
Родриго Морено
59′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
64′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
Рубен Алькарас
Мичел Эрреро
68′
68′
Санти Мина
Ферран Торрес
Кеко
Энес Унал
74′
Борха Фернандес
Фернандо Калеро
83′
"Валенсия" одержала выездную победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" – 2:0. В составе "летучих мышей" отличились полузащитник Карлос Солер и форвард Родриго.
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