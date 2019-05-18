«Валенсия» обыграла «Вальядолид» и вышла в Лигу чемпионовСпорт-Экспресс 12:11

"Валенсия" одержала выездную победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" – 2:0. В составе "летучих мышей" отличились полузащитник Карлос Солер и форвард Родриго.

«Валенсия» обыграла «Вальядолид» и вышла в Лигу чемпионов

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