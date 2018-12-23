Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу
Спорт-Экспресс
07:52

Валенсия — Уэска
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Парехо
25′
Санти Мина
31′
Денис Черышев
34′
Эсекьель Гарай
49′
54′
Пабло Инсуа
Родриго Морено
63′
67′
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
Санти Мина
Ферран Торрес
71′
72′
Кучо Эрнандес
Даниэль Васс
Миши Батшуайи
75′
82′
Самуэле Лонго
84′
Кристиан Ривера
Хосе Луис Гайя
84′
87′
Дамиан Мусто
Луис Састре
Карлос Солер
87′
89′
Кристиан Ривера
Жуан Жозе Камачо
Родриго Морено
90′+4′
Кристиано Пиччини
90′+4′
Хаби Эчейта
"Валенсия" выиграла матч 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (2:1). В составе хозяев на 25-й минуте отличился Даниэль Парехо. Голевую передачу ему отдал российский полузащитник Денис Черышев. У гостей на 72-й минуте с пенальти забил Кучо.
Спорт-Экспресс07:52

Подробнее о событии

Марселино: «Игрокам „Валенсии“ нужна уверенность»

Sportbox.RU11:00

Марселино: «Игрокам „Валенсии“ нужна уверенность»

Матч ТВ11:00

Журналист AS: Черышев провёл лучшую игру после возвращения в «Валенсию»

Чемпионат11:32

Голевой пас Черышева помог «Валенсии» обыграть «Уэску»

Газета.Ru08:05

«Валенсия» победила аутсайдера. Черышев отдал голевую передачу

Спорт-Экспресс08:25

Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»

Советский спорт05:19

Голевая передача Черышева помогла «Валенсии» победить «Уэску»

Sport24.ru07:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против надзирателей

Обновлено в 10:11
Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол

Дзюба вошел в сотню лучших игроков года по версии Marca

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в список 100 лучших игроков мира по версии авторитетного испанского издания Marca.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой

«Интер» временно отстранил полузащитника Раджу Наингголана от работы с командой, сообщает BBC.
Обновлено в 09:12
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Сарри обсудил с Игуаином возможный трансфер в «Челси»

Обновлено в 10:54
Футбол

Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили

Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
Обновлено в 06:51
Футбол

Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
Футбол

Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал матч с эмиратским "Аль-Айном" в рамках финала клубного чемпионата мира, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:22
Футбол

«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Арсенала» Рэмзи

В услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Бавария», которая хочет подписать игрока бесплатно и сможет официально начать согласовывать будущий контракт с Рэмзи с января 2019 года, но мюнхенцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Интера».
Обновлено в 11:06
Футбол

Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

Французский футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поблагодарил ушедшего в отставку тренера Жозе Моуринью.
Обновлено в 07:16
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Даниэль Парехо
Испанский полузащитник
Полузащитник и капитан клуба «Валенсия» и игрок сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное