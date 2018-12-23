Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу
Спорт-Экспресс
07:52

Валенсия — Уэска
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
Даниэль Парехо
25′
Санти Мина
31′
Денис Черышев
34′
Эсекьель Гарай
49′
54′
Пабло Инсуа
Родриго Морено
63′
67′
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
Санти Мина
Ферран Торрес
71′
72′
Кучо Эрнандес
Даниэль Васс
Миши Батшуайи
75′
82′
Самуэле Лонго
84′
Кристиан Ривера
Хосе Луис Гайя
84′
87′
Дамиан Мусто
Луис Састре
Карлос Солер
87′
89′
Кристиан Ривера
Жуан Жозе Камачо
Родриго Морено
90′+4′
Кристиано Пиччини
90′+4′
Хаби Эчейта
"Валенсия" выиграла матч 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (2:1). В составе хозяев на 25-й минуте отличился Даниэль Парехо. Голевую передачу ему отдал российский полузащитник Денис Черышев. У гостей на 72-й минуте с пенальти забил Кучо.
Спорт-Экспресс07:52

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Голевой пас Черышева помог «Валенсии» обыграть «Уэску»

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