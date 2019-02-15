Футбол
«Валенсия» обыграла «Селтик», Черышев забил голSoccer.ru вчера в 16:54
|42′
Денис Черышев
|46′
Даниэль Парехо
Франсис Коклен
|49′
Рубен Собрино
Скотт Синклэйр
Тим Веа
|59′
Райан Кристи
Одсонн Эдуар
|59′
|64′
Денис Черышев
Гонсалу Гедеш
|78′
Кристиано Пиччини
Кевин Гамейро
Оливер Бёрк
|82′
|82′
Жоффри Кондогбиа
Джереми Толян
|89′
Селтик
Расстановка 4‑4‑2
29
Бэйн
2
Толян
20
Боята
5
Шимунович
3
Исагирре
49
Форрест
42
Макгрегор
8
Браун
30
Веа
22
Эдуар
25
Бёрк
13
Нето
9
Гамейро
24
Гарай
12
Диакаби
15
Тони Лато
8
Солер
17
Коклен
6
Кондогбиа
18
Васс
23
Собрино
7
Гедеш
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
«Валенсия» на выезде одержала победу над «Селтиком» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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Гол и передача Черышева помогли «Валенсии» обыграть «Селтик» в Лиге Европы (видео)
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