Футбол

Погба отплатил Моуринью за доверие чудовищным промахом с пары метров
Eurosport.ru
16:35

Валенсия — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Месталья»
11′
Антонио Валенсия
Карлос Солер
17′
Тони Лато
28′
30′
Эрик Бертран Байи
46′
Маркос Рохо
Эшли Янг
Фил Джонс
47′
Тони Лато
Эсекьель Гарай
51′
57′
Фред
Маркус Рэшфорд
Денис Черышев
Ферран Торрес
66′
Санти Мина
Родриго Морено
68′
69′
Ромелу Лукаку
Джесси Лингард
82′
Маркус Рэшфорд
87′
Маркус Рэшфорд
В матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 встретились «Валенсия» и «Манчестер Юнайтед». В первом тайме полузащитник гостей Поль Погба удивительным образом не попал в ворота с нескольких метров.
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