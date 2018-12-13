Футбол
«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионовГазета.Ru16:54
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Месталья»
|11′
Антонио Валенсия
Карлос Солер
|17′
Антонио Латорре
|28′
|30′
Эрик Бертран Байи
|46′
Маркос Рохо
Эшли Янг
Фил Джонс
|47′
Антонио Латорре
Эсекьель Гарай
|51′
|57′
Фред
Маркус Рэшфорд
Денис Черышев
Ферран Торрес
|66′
Санти Мина
Родриго Морено
|68′
|69′
Ромелу Лукаку
Джесси Лингард
|82′
Маркус Рэшфорд
|87′
Маркус Рэшфорд
|46%
|Владение мячом
|54%
|80%
|Процент точных передач
|87%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|5
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|8
|7
|Фолы
|22
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
1
Доменек
21
Пиччини
3
Везу
12
Диакаби
24
Гарай
8
Солер
10
Парехо
6
Кондогбиа
20
Торрес
19
Родриго
23
Батшуайи
22
Ромеро
25
Валенсия
3
Байи
4
Джонс
18
Янг
10
Рэшфорд
27
Феллайни
6
Погба
8
Мата
14
Лингард
15
Перейра
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
"Валенсия" одержала победу над "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Карлос Солер.
Газета.Ru16:54
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