Футбол

«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
REGNUM
вчера в 23:59

Валенсия — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
11′
Антонио Валенсия
Карлос Солер
17′
Тони Лато
28′
30′
Эрик Бертран Байи
46′
Маркос Рохо
Эшли Янг
Фил Джонс
47′
Тони Лато
Эсекьель Гарай
51′
57′
Фред
Маркус Рэшфорд
Денис Черышев
Ферран Торрес
66′
Санти Мина
Родриго Морено
68′
69′
Ромелу Лукаку
Джесси Лингард
82′
Маркус Рэшфорд
87′
Маркус Рэшфорд
Несмотря на поражение, «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, набрав 10 очков. «Валенсия» заняла третье место с 8 очками и продолжит борьбу в Лиге Европы.
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