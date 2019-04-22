«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травмуРИА Новости вчера в 16:55

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Воскресная встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Гонсалу Гедеш (45-я и 49-я минуты).

Спорт день за днем

Авто Продажи люксовых автомобилей упали в России почти на 20% По итогам первых трех месяцев, суммарное падение спроса на люксовые машины составило 18,7%. Продажи автомобилей люксового сегмента снижаются третий месяц подряд.

Политика Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.

Политика В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.

Шоу-бизнес Компанию Марату Башарову на курорте составила женщина из рабочего поселка Покуда телеведущий и актер Марат Башаров называет развод с Елизаветой Шевырковй лишь формальностью, источники утверждают, что артист закрутил курортный роман в Сочи с эффектной блондинкой.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.

Спорт Чемпионка ОИ сравнила программы Медведевой и Загитовой Некоторые поклонники серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой осудили подопечную Брайана Орсера за то, что в ее новой произвольной программе отсутствуют прыжки.

Политика Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.

Авто Модель Lada Siluet так и не стала серийной В истории "АвтоВАЗа" было немало интересных концептов, которые так и не стали серийными версиями.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Финансы Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа.

Общество Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.

Армия и оружие Польских военных поймали на ввозе на Украину оружия на $1 млн Атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов заявил, что польские военные ввезли на Украину оружие на сумму $1 млн.

Политика Зеленского пригласили посетить Крым Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.

Политика США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.

Здоровье В Великобритании выходили аномально маленького ребенка В английском графстве Глостершир врачи выходили аномально маленького ребенка. Об этом сообщает издание The Sun.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) эффективнее чистой бюджетной модели, но далека от принципов рыночного регулирования.

Происшествия Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Авто Новый седан Chevrolet Onix Redline оценён в 900 тысяч рублей Автоконцерн General Motors сообщил цены на новый седан Chevrolet Onix в спортивной версии Redline.

Происшествия Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.

Транспорт Росстандарт принял ГОСТ для установки уменьшенных дорожных знаков С 1 мая в России вступает в силу действие национального ГОСТа, разрешающего городским властям устанавливать на улицах уменьшенные дорожные знаки.