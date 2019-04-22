«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травмуРИА Новости 16:55

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Воскресная встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Гонсалу Гедеш (45-я и 49-я минуты).

Спорт день за днем

Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Экономика Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов.

Политика Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.

Политика Белый дом пока не намерен публиковать ответ на доклад Мюллера Помощники президента США Дональда Трампа пока не намерены публиковать подробный официальный ответ на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.

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