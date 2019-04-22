Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травмуРИА Новости 16:55

Бетис — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
34′
Денис Черышев
Родриго Морено
45′
Гонсалу Гедеш
Андрес Гуардадо
46′
49′
Гонсалу Гедеш
Хуниор Фирпо
55′
Зухаир Феддаль
58′
Аисса Манди
Лорен Морон
59′
62′
Родриго Морено
69′
Санти Мина
Тони Лато
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
69′
Джовани Ло Чельсо
73′
Вильфрид Каптум
Диего Лаинес
75′
77′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
Джовани Ло Чельсо
78′
82′
Родриго Морено
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Воскресная встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличился Гонсалу Гедеш (45-я и 49-я минуты).
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