Футбол
«Валенсия» обыграла «Барселону» и завоевала Кубок ИспанииРБК 17:21
|21′
Кевин Гамейро
|33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
|46′
Артур
Артуро Видаль
|46′
|53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
|61′
|65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
|70′
Жоффри Кондогбиа
|72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
|73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
|77′
|88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
|89′
|77%
|Владение мячом
|23%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
14
Малком
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
21
Аленья
5
Бускетс
22
Видаль
20
Роберто
10
Месси
7
Коутиньо
1
Доменек
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
6
Кондогбиа
17
Коклен
7
Гедеш
21
Пиччини
12
Диакаби
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Финальный матч Кубка Испании, проходивший на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье, завершился победой "Валенсии" над "Барселоной" со счетом 2:1. У "Валенсии" отличился Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33-я минута), у "Барселоны" мяч на счету Лионеля Месси (74-я минута).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Кино
Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»
Обновлено в 14:12
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено в 17:39
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Политика
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских (по месту заседания трибунала — прим «Ленты.ру») — санкций в отношении России», — пообещал дипломат.
Обновлено в 18:45
Религия
Папа римский сравнил аборты с наймом киллера
Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.
Обновлено в 19:04
Происшествия
В Дагестане произошло повторное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Технологии
AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде
В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено в 16:04
Наука
Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память
Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
Обновлено вчера в 05:27
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек
Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
Обновлено в 17:14
Происшествия
СК проверит данные об избиении санитарами психбольницы школьника в Москве
Следователи в Москве проверят информацию СМИ об избиении санитарами психиатрической больницы 15-летнего школьника, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено в 18:35
Кино
От Лжедмитрия до Штыря: лучшие роли Евгения Ткачука
Жесткие черты лица и глаза, которые за мгновение умеют из нежных становиться яростно-безумными, как нельзя лучше подходили для легенды преступного мира Одессы, воспетого Исааком Бабелем.
Обновлено в 17:01
Музыка
Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву
Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии
Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.
Обновлено в 14:32
Авто
С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей
Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 03:20
Хоккей
Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019
В первом матче группового этапа команда Юкки Ялонена взяла верх над Канадой со счётом 2:1. «Финляндия – крутая команда, они обыграли Канаду, Швецию и Россию» Нападающий Марк Стоун не считает, что финал с Финляндией будет менее интересным, чем с Россией.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Эксперты рассказали, чью кровь предпочитают комары
Эксперты назвали типы людей, кровь которых предпочитают комары. Первыми в списке находятся любители сладостей и пива.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Поклонская объяснила, чем важна поддержка Сирии и ее народа для России
Обновлено в 05:58
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Авто
Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza
Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено в 11:48
Наука
Нейросеть научили «оживлять» лица Моны Лизы и Достоевского
Специалисты по машинному обучению научили нейросеть «оживлять» портреты людей на основе только одного изображения.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Наука
Животные стали резко уменьшатся в размерах
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39