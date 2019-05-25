Футбол

«Валенсия» обыграла «Барселону» и завоевала Кубок ИспанииРБК 17:21

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
Финальный матч Кубка Испании, проходивший на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье, завершился победой "Валенсии" над "Барселоной" со счетом 2:1. У "Валенсии" отличился Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33-я минута), у "Барселоны" мяч на счету Лионеля Месси (74-я минута).
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