Черышев завоевал первый испанский трофей в карьереГазета.Ru вчера в 17:45

Футболист не смог принять участия в финале из-за повреждения. Но он внес немалый вклад в успех на предыдущих стадиях соревнования. Для 28-летнего полузащитника это первый испанский трофей, хотя его карьера развивалась исключительно в этой стране.

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

Все про Спорт ру

Армия и оружие Иран пригрозил отправить американские корабли на дно В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».

Происшествия В Подмосковье таксист устроил стрельбу во время конфликта В Московской области произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает телеканал "360".

Авто Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.

Транспорт В Петербурге проходит большой велопарад Сегодня, 26 мая, утро началось с традиционного Большого велопарада в честь Дня рождения Петербурга.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса» Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.

Экономика Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Политика Международный трибунал постановил освободить украинских моряков Российская сторона на слушаниях не присутствовала Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда".

Политика Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.

Политика Новый глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Украина потеряла Крым Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года, заявил новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, 24 мая сообщает УНИАН.

Армия и оружие Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.

Политика В Альметьевске стартовало предварительное голосование «Единой России» Сегодня, 26 мая, альметьевцы принимают участие в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

Армия и оружие Под Горловкой уничтожен «айдаровец»-штурмовик Боевик, воевавший в составе 24 ОШБ «Айдар» 53 ОМБр, был уничтожен 24 мая «во время выполнения служебного задания» в районе Горловки.

Происшествия Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии В Германии небольшой двухместный самолет застрял в деревьях при приземлении.

Происшествия В Якутии ранили ножом директора школы Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

Происшествия Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Происшествия Ночью в Дагестане произошло землетрясение Минувшей ночью жители Дагестана ощутили два землетрясения, силой 4 и 5 баллов.

Здоровье Неполная схема: почему СПИД в России растет «африканскими» темпами ВИЧ-инфицированные могут прожить довольно долгую и счастливую жизнь, даже стать родителями, но лишь при одном условии: если они вовремя начнут лечение и эта схема лечения будет им подходить.

Политика Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.