Футбол
«Валенсия» объявила о трансфере Силлессена из «Барселоны»Нева Спорт вчера в 16:14
Голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен официально перешел из каталонской «Барселоны» в «Валенсию». Как сообщает сайт «Валенсии», сумма трансфера составила 35 миллионов евро, а вратарь подписал с новой командой соглашение до 2023 года с отступными 80 в миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:02, Вашингтон
Происшествия
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии
Обновлено вчера в 23:56
Интернет
Пользователи YouTube смогут контролировать раздел рекомендаций
Нововведение конкретизируют рекомендации, и пользователи смогут выбирать, какие типы видео смотреть и от каких авторов.
Обновлено в 03:57
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии
Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 03:24
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрождён
В основу одиннадцатого поколения полноприводного Lancer Evolution ляжет платформа CMF-C/D F4, разработанная в Renault-Nissan-Mitsubishi.
Обновлено вчера в 23:43
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Финансы
Доллар дорожает в начале торгов на «Московской бирже»
По отношению к последней сделке во вторник доллар подрос на 1,86 коп.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.
Обновлено в 03:14
Экономика
Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку
Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
«Коммерсантъ» узнал о будущем назначении Евкурова заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Обновлено в 03:11
Авто
Краснодар вошел в топ-10 городов РФ по количеству автомобилей
Краснодар находится на восьмом месте с 341 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Воронеж.
Обновлено в 01:30
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников
Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
Политика
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Парламент Киргизии принял решение о лишении статуса неприкосновенности с бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Александра Серова заподозрили в ношении памперсов
Обновлено в 01:11
Происшествия
Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову
Городской суд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок лишения свободы лидеру "тамбовской" организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) и его подельнику Вячеславу Дрокову.
Обновлено вчера в 15:00