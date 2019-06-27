«Валенсия» объявила о трансфере Силлессена из «Барселоны»Нева Спорт вчера в 16:14

Голкипер сборной Голландии Яспер Силлессен официально перешел из каталонской «Барселоны» в «Валенсию». Как сообщает сайт «Валенсии», сумма трансфера составила 35 миллионов евро, а вратарь подписал с новой командой соглашение до 2023 года с отступными 80 в миллионов евро.

«Валенсия» объявила о трансфере Силлессена из «Барселоны»

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